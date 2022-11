L’amore irrompe a X Factor 2022? Erano ormai diversi anni che il talent show in onda su Sky non ci regalava un gossip capace di catturare l’attenzione del pubblico e di tenere banco sui social.

Rkomi ha svelato durante il Daily di provare un certo trasporto nei confronti di Beatrice Quinta, la caliente concorrente del roster di Dargen D’Amico. Il giudice è rimasto letteralmente stregato dall’esibizione della cantante nel live della scorsa settimana, quando ha portato sul palco la sua personale versione di “Fiori rosa, fiori di pesco”, il capolavoro di Lucio Battisti.

Rkomi e Beatrice Quinta, esplode la passione?

“Quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo, e volevo chiederti se per te è lo stesso” ha confessato Rkomi a Beatrice, che ha risposto al giudice dicendogli di “riparlarne quando finisce X Factor”. “Ti potrebbe mettere in una posizione scomoda, anche se io sono fan delle posizioni scomode” ha incalzato la Quinta rivolgendosi al giudice.

L’attenzione del pubblico e dei social è salita nuovamente in occasione dei live di giovedì 17 novembre, quando Beatrice ha proposto il suo inedito “Sesso”, scritto quando il suo ex ragazzo le disse che la loro relazione per lui era “solo sesso” e non amore come invece lo era per lei. “Sei stata perfetta. E poi, quando parli male del tuo ex, io…” ha commentato a caldo Rkomi, che ha contribuito ad alimentare il gossip.