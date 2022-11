Dal 29 novembre, ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2, torna Bar Stella, con Stefano De Martino conduttore e showman del programma.

Ospite domenica scorsa di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, l’ex ballerino di Amici ha dato qualche anticipazione sullo show che debutterà il prossimo martedì.

Bar Stella è lo storico bar del nonno di Stefano, dove si sono incontrati e i suoi genitori: il papà era banconista, oltre che provetto ballerino, e la mamma la figlia del proprietario del Bar (nonno Stefano). In sostanza una macchina del tempo che ci riporta indietro al secolo scorso.

Stefano intervistato da Fabio Fazio: “Scriveremo nuove pagine”

«L’anno scorso abbiamo un po’ raccontato e glorificato la memoria di questo bar – ha detto Stefano -, quest’anno ci prenderemo il lusso di scrivere nuove pagine. Ci sono varie novità. La prima è che abbiamo un regista di tutto rispetto, Cristiano D’Alisera (lo stesso di Che tempo che fa, ndr). Poi mi preme sottolineare che faremo una trasmissione “non bella”, ma straordinaria, e la cosa eccezionale è che non ci sarà Francesco Paolantonio, visto che sta in tutte le trasmissioni della Rai. Ha una certa età e bisogna farlo riposare un po’».

Il cast di Bar Stella

Ad affiancare De Martino saranno presenti Herbert Ballerina, Franco Castiglia, Ambrosia, Marta Filippi, Francesco Arienzo, Giovanni Esposito, Mario Porfito, Giorgio Melazzi, Adelaide Vasaturo e Carola Moccia. Completano il cast la Disperata Erotica Band.

Poi Fabio Fazio ricorda a Stefano che Renzo Arbore è stato il precursore di questo tipo di trasmissioni. «Lo stimo tantissimo – afferma Stefano -. Ho una foto con Renzo firmata da lui e la custodisco gelosamente».

I commenti dei fan di Stefano

Intanto c’è molta attesa ed entusiasmo tra i fan del conduttore napoletano per questa nuova edizione di Bar Stella. I commenti si sprecano. «Era ora! Un programma finalmente gradevole che dà spensieratezza», afferma Imma. Oppure «Stiamo già fuori alla saracinesca, devi solo aprire solo il Bar…», è il commento ironico di Tiziana.

Non pochi, però, si lamentano del fatto che avrebbero voluto il passaggio del live show alla prima serata. «Mannaggia, a quell’ora già dormo», si lamenta Nadia. «In prima serata no? Farò il possibile, ho visto la prima edizione e non vorrei perdere la seconda. Grande Stefano», è il messaggio al post di Stefano da parte di Francesca.