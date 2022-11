Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sono ormai ufficialmente una coppia. La cantante e l’ex pilota sono stati immortalati per le vie di Milano mentre si scambiavano i primi baci alla luce del sole, intercettati dal settimanale Oggi.

“Sono ancora innamoratissima di Marracash. Se ci sarà un nuovo fidanzato non sarà mai all’altezza” diceva solo pochi mesi fa l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma a guardare l’intesa con Andrea Iannone sembra piuttosto passata una vita.

Ora che la love story con l’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis è diventata ufficiale, Elodie sembra voler smentire con i fatti le dichiarazioni su Marracash, quasi a voler dimostrare a sé stessa che l’ex campione di Moto Gp è l’uomo giusto per fargli dimenticare il rapper siciliano. Gli sussurra, lo bacia e lo accarezza sulla guancia, come è facile notare dagli scatti pubblicati da Oggi.

La relazione tra i due sta diventando piuttosto seria, tanto che Elodie si è trasferita nella casa di Lugano di Iannone. Ma non solo. Hanno trascorso insieme un weekend in Spagna, a Madrid, e hanno fatto tappa anche a Vasto, in Abruzzo, città natale dell’ex pilota, per le presentazioni con amici e parenti.

Elodie e Andrea Iannone, lo scatto è hot

Intanto, nelle ultime ore l’ex allieva di Amici ha condiviso una Ig story piuttosto piccante. Lei e Iannone sono nel letto, nudi, avvinghiati l’uno all’altra. Un’immagine che testimonia questa nuova relazione ha messo decisamente il “turbo”.