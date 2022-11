A Ballando con le Stelle non sono mai mancate discussioni e polemiche. Ma in questa nuova edizione il livello dello scontro si è ulteriormente alzato.

Non si verificano scontri solo tra concorrenti e giudici, ma anche tra i giurati stessi. E’ il caso di Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: tra le due non è di certo una novità che si verifichino dei battibecchi, ma di recente le rispettive frecciatine sono arrivate anche lontano dalle telecamere.

La maestra di danza e coreografa, di recente, ha pesantemente attaccato la collega. “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.

Poi, a proposito di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della collega eliminato nel corso dell’ultima puntata, ha detto: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un ‘compitino’. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Ovviamente, com’era lecito aspettarsi, non si è fatta attendere la risposta di Selvaggia Lucarelli, che attraverso una Ig story ha commentato: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”.

Ora non ci resta che attendere la prossima puntata di Ballando con le Stelle per assistere al confronto diretto tra le due.