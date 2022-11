Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Stando a quanto riporta Fanpage, Mediaset starebbe valutando l’idea di far tornare il doppio appuntamento settimanale con il reality show di Alfonso Signorini. Appuntamento momentaneamente sospeso per via dei Mondiali in Qatar. L’assenza dell’Italia dalla competizione calcistica, infatti, sta avendo un peso enorme sull’andamento degli ascolti.

GF Vip, torna il doppia appuntamento settimanale?

Proprio facendo leva su questa circostanza, Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando la possibilità di trasmettere a dicembre due puntate extra del Grande Fratello Vip. Più precisamente sabato 10 e sabato 17 dicembre, sfidando così Ballando con le Stelle, che ora resta senza un’agguerrita concorrenza dopo la fine di Tu si que vales. Il talent show di Milly Carlucci andrà in onda, sempre a causa dei Mondiali, solo il 17 dicembre. Il calcio ha stravolto questa edizione di Ballando con le Stelle. La puntata di sabato 26 novembre, ad esempio, andrà in onda a partire dalle 22, mentre quella successiva è prevista per venerdì 2 dicembre (sempre alle 22). Ci sarà un break nel weekend del 10 e 11 per poi tornare il 17. La finalissima è stata fissata per venerdì 23 dicembre.

La settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe dare del filo da torcere a Ballando con le Stelle. Il programma di Alfonso Signorini è seguito con costanza da tre milioni e mezzo di italiani a settimana, e questa stagione è riuscito pure a battere alcune fiction Rai come Sopravvissuti con Lino Guanciale.

Signorini sfida Milly Carlucci?

Non è la prima volta che Signorini sfida Milly Carlucci: è già accaduto in passato quando il GF Vip andava in onda il venerdì sera così come Il Cantante Mascherato. Una stangata per Milly Carlucci, che tra Mondiali, Grande Fratello Vip, polemiche, infortuni come quello di Gabriel Garko e Luisella Costamagna, e squalifiche come quella di Enrico Montesano, stanno rendendo difficile l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle.