Nonostante il Grande Fratello Vip 7 sia entrata nel vivo, tra gli internauti c’è ancora chi nutre nostalgia per i vipponi che hanno partecipato alla passata edizione.

E’ il caso dei cosiddetti “Jerù”, il famoso fandom della coppia composta da Jessica Selassié e Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, tra i protagonisti assoluti del GF Vip 6.

Ma la scelta di mantenere in vita la fanpage, nonostante la loro storia tra i due ex vipponi sia andata in archivio, non sarebbe assolutamente gradita a Barù, che su Instagram ha sbottato contro alcuni fandom.

Barù si scaglia contro i "Jerù": "Avete rotto i co**ioni!"

Ecco lo sfogo dell’ex gieffino. “Basta chiudi il tuo account, ormai con questi nomi non se ne può più. Basta. Siete ridicoli! Seguimi pure, ma cambia nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Il tuo nome, il tuo account. Ridicoli!

C’è gente che addirittura segue i miei amici, gli manda i messaggi e gli rompono i c****i! Vi sembra una roba giusta? Anche basta, è una cosa che non è mai esistita, ho sempre detto ‘no grazie non voglio farne parte’. Se mi supportate e supportate l’altra persona singolarmente va benissimo. Ma basta andare avanti con questa cosa. Siete stalker, non state bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.