La storia d’amore tra Emy Buono e Denis Dosio è giunta al capolinea. L’ex pupa dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, nel corso di un’intervista concessa a The Pipol, aveva rivelato che la relazione tra lei e l’influencer di Forlì era finita. E adesso è tornata sui social dopo circa un mese di assenza.

Attraverso un reel condiviso su Instagram, nel quale scorrono le immagini di quanto era fidanzata con Denis Dosio, l’ex pupa racconta come sta vivendo questo periodo di grande dolore, tirando in ballo anche la delusione per la fine della love story con il suo ex.

Emy Buono, frecciata a Denis Dosio? "Il tempo è galantuomo"

“La delusione non è facile da superare. Per fortuna ho le ossa dure, sono stata tradita dal mio stesso sangue, motivo per cui non ho mai tolto le mie corazze per nessuno. Mi ero imposta di toglierne alcune, ma adesso mi ritrovo a rimetterle anche se sono molte di più. Ogni dolore mi carica come se mi desse del carburante, e mi dà più forza per non spegnere mai la luce e l’energia che ho. Mi ero fermata, ma devo ritornare a brillare, a vivere e proseguire per raggiungere ogni obiettivo che mi sono prefissata. In fondo gli obiettivi sono quelli che danno un senso alla vita. Una cosa è certa: il tempo è galantuomo. Mi faccio una promessa: che mi amerò come merito, spero lo facciate anche voi. Non so se ci riuscirò, ma ci proverò. Se volete io sono qui anche per voi”.