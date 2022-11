Sembrava che il 2023 avrebbe sancito il ritorno sul piccolo schermo di uno dei reality show più amati da pubblico, assente dai palinsesti televisivi da dodici anni. Ma a quanto pare, Mediaset ha cambiato le carte in tavola, e La Talpa, il cui ritorno era stato annunciato dagli stessi vertici del Biscione, resterà ancora una volta in panchina.

Il programma sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla primavera del prossimo anno, in contemporanea con L’Isola dei Famosi: il lunedì spazio al reality condotto da Ilary Blasi, e il giovedì o venerdì a La Talpa. La nuova edizione era stata affidata a Maria De Filippi e alla sua casa di produzione Fascino.

Mediaset cancella La Talpa

Ma nulla di tutto ciò vedrà la luce, almeno quest’anno. Infatti, stando alle rivelazioni fatte da The Pipol Tv, nonostante Mediaset avesse ottenuto i diritti del reality per ben sei anni, battendo anche la concorrenza di Netflix, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare La Talpa dal palinsesto. In queste ore, Dagospia si è sbilanciato sul perché il Biscione abbia assunto questa decisione: “Pier Silvio Berlusconi ha ridotto l’intrattenimento a causa del calo della pubblicità”.

La spending review, dunque, sarebbe la ragione che avrebbe indotto Mediaset a fare a meno del reality show, che sarebbe dovuto tornare su Canale 5 dopo dodici anni di assenza.