Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo, e Ana Paula Guedes si sono detti addio?

La relazione tra il cantante e la ballerina brasiliana sembra essere in crisi, o almeno è quello che hanno ipotizzato alcuni fan dopo aver notato alcuni indizi social. Boschetto e la Guedes sono sempre stati molto uniti nonostante abbiano vissuto la loro storia d’amore quasi sempre a distanza per via dei rispettivi impegni lavorativi.

I due sono diventati una coppia nel 2021, durante le ultime fasi della pandemia. La loro conoscenza è avvenuta sui social, dato che in quel particolare momento non potevano esibirsi a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

La scorsa estate Ignazio e Ana Paula hanno trascorso tantissimo tempo insieme. La ballerina brasiliana, infatti, ha seguito il compagno in diverse date del tour estivo de Il Volo in giro per l’Italia. Da allora, però, le apparizioni social dei due si sono ridotte al lumicino. Per molti follower ciò potrebbe significare che il loro rapporto è in crisi, e che il fatto di essere sempre distanti l’uno dell’altra non abbia in alcun modo giovato alla coppia.