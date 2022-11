Ormoni in subbuglio nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le “acrobazie” sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, e tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, alcuni vipponi non hanno potuto fare a meno di notare uno “strano” feeling nato nelle ultime ore tra due coinquilini.

Parliamo di Luciano Punzo e Patrizia Rossetti, che lo scorso sabato, durante un party a tema organizzato dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, si sono scatenati e hanno ballato insieme.

Apparentemente non sembrerebbe esserci nulla di strano. I gieffini si sono divertiti, e la Rossetti si è lasciata andare dopo diversi giorni di clausura forzata dovuti alla positività al Covid. Ma domenica mattina, a distanza di poche ore dal party “sfrenato”, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di una clamorosa rivelazione mentre parlava con Edoardo Tavassi, Luca Salatino e Attilio Romita.

Edoardo: "Luciano e Patrizia hanno fatto sesso sfrenato"

“Ragazzi, mi sa che Luciano ieri sera ha fatto sesso sfrenato con Patrizia Rossetti”, ha confessato ai coinquilini il volto di Forum. Romita, che a quanto pare sulla vicenda era molto più informato del fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha svelato: “Sì, ma Patrizia l’ha detto chiaro. Hanno fatto di tutto sotto le coperte. Qualunque cosa. Lei da questo punto di vista è bella, perché quello che pensa lo dice. Non le frega niente”.

Ovviamente sui social si è scatenato il putiferio. Tantissimi telespettatori del GF Vip hanno commentato quanto accaduto: “Ma che hanno tutti quest’anno? Hanno gli ormoni in subbuglio. Più che un GF mi sembra un ritrovo di scambisti. Un po’ di bromuro per tutti!”. Ma c’è anche chi non crede che ci sia stato per davvero del sesso tra Luciano Punzo e Patrizia Rossetti: “Sì, certo. Ho visto anche gli asini volare!”.

A questo punto, è molto probabile che Alfonso Signorini indagherà sulla questione, che verrà approfondita in maniera dettagliata nella puntata di questa sera.