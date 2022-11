Uomini e Donne: corteggiatrice di Federico accusa la redazione di Maria De Filippi.

Dopo la figuraccia fatta a Uomini e Donne, dove è stata mostrata una sua foto mentre baciava un ragazzo fuori dal programma, l’ex corteggiatrice di Federico Dainese, Noemi, ci ha tenuto a fornire la sua versione dei fatti su Instagram. Presentando il suo nuovo fidanzato, Carlo Imperatore, il ragazzo che baciava nello scatto incriminato, e che non c’entra nulla con l’ambiente televisivo, l’ex corteggiatrice di Federico Dainese ha rivelato che la redazione sapeva già tutto.

Noemi: "La redazione sapeva già tutto"

Noemi ha rivelato che voleva lasciare il programma già da alcune settimane, ma la redazione glielo ha impedito. Gli autori, infatti, volevano che chiarisse tutto col tronista, ma nel frattempo lei ha fatto la sua scelta e si è sentita libera di vivere l’amore appena nato con Carlo Imperatore, il trentenne napoletano che ora è il suo nuovo compagno e che ha presentato sul suo profilo Instagram. “La redazione sapeva che io volevo andare via dal programma già da più di due settimane, però non mi facevano chiarire la questione con Federico, quindi stavo conducendo la mia vita normalmente”, sono state le parole di Noemi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sembrava essere la preferita del tronista Federico Dainese, ha proseguito con molta sincerità: “Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze”.

"Al cuore non si comanda"

Noemi ha spiegato che la sua coscienza era ed è pulita, che in studio si è fatta prendere dalla preoccupazione e dalla tensione e non è riuscita a parlare o a spiegare. “Al cuore non si comanda! Se avessi voluto tutta questa visibilità sarei rimasta, invece quando ho capito che non mi poteva interessare sono andata avanti nella mia vita, ma in primis dicendolo alla redazione”.

Resta da capire, dunque, come mai la redazione e Maria De Filippi abbiano comunque deciso di farle fare la figura della bugiarda.