Amici: Rosa Di Grazia fuori dal corpo di ballo di Alessandra Amoroso.

Dopo appena una stagione di concerti in giro per l’Italia, l’ex ballerina di Amici 20, Rosa Di Grazia, non farà più parte del corpo di ballo della cantante Alessandra Amoroso, anche lei lanciata anni fa dal talent di Maria De Filippi, che si appresta a iniziare il suo nuovo tour invernale.

Diventata famosa ad Amici più per le liti con la maestra Alessandra Celentano e per la sua storia d’amore con Deddy, finita immediatamente dopo il talent di Canale 5, che per le sue discusse doti da ballerina, Rosa Di Grazia in realtà è sempre stata molto apprezzata dalla sua maestra, Lorella Cuccarini, che ad Amici 20 insegnava ballo e non canto, come invece in queste ultime due edizioni.

Rosa Di Grazia, addio al corpo di ballo di Alessandra Amoroso

E’ arrivata la notizia che Rosa ha lasciato il corpo di ballo di Alessandra Amoroso, e i fan si chiedono quale sia il motivo di questo abbandono. Alcuni sostengono che ci siano nuovi progetti in arrivo per la ballerina, altri che forse c’è stato un disguido con la cantante dal caratterino peperino.

La Cuccarini avrebbe fatto in modo che Rosa Di Grazia entrasse nel corpo di ballo che accompagna Alessandra Amoroso nei suoi concerti in giro per l’Italia. Nel 2023, però, la ballerina non ci sarà. Lo ha confermato lei stessa su Instagram, facendo i suoi migliori auguri agli ex colleghi. Proprio questo gesto fa pensare che il “divorzio” sia stato consensuale, e che magari Rosa abbia dovuto rinunciare al tour perché impegnata altrove. La Di Grazia è molto seguita sui social, e sarà lei stessa sicuramente ad aggiornare i suoi fan, rivelando tutte le tappe della sua carriera di ballerina che dopo la partecipazione ad Amici 20, e nonostante le tante polemiche, ha decisamente spiccato il volo.