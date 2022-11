Brutte notizie per Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che il 26 novembre ha festeggiato il suo trentesimo compleanno, ha contratto il Covid per la prima volta dall’inizio della pandemia.

Ad annunciarlo la stessa attrice in alcune Ig Story: “Eccomi qui ragazze e ragazzi, purtroppo non ho una bella notizia, per me non lo è stata, perché ho il Covid. Dopo tre anni di pandemia, non l’avevo mai preso e l’ho preso proprio in una settimana importante di lavoro. Adesso sto un po’ così così, credo stia salendo la febbre ma nulla di grave, sto bene. Mi riposerò qui a casa a Roma, cercherò di prendermi cura di me stessa e passerà”.

Ma, trascorsa qualche ora, i sintomi hanno iniziato a diventare più pesanti. “Ecco qua, questo è il mio buongiorno, vitamine, medicine. Stanotte mal di testa assurdo, il Brufen mi ha salvato anche se ancora ce l’ho. Cavoli, il Covid fa venire un mal di testa mai avuto in vita mia, dai passerà”, scrive Rosalinda, che mostra ai suoi follower la moltitudine di farmaci che è costretta ad assumere per contrastare il virus.

Il 26 novembre, l’ex gieffina ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. La festa a sorpresa gli è stata organizzata dal suo fidanzato, Andrea Zenga.