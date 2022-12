L’Isola dei Famosi: Alex Belli e Delia Duran candidati a partecipare al reality di Canale 5.

I provini della prossima edizione de L’Isola dei Famosi sono avviati da tempo e, come sottolineato dall’ultimo numero del settimanale Chi, anche il prossimo anno “naufragheranno” in Honduras molte coppie.

“Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”.

Questo perché la formula dell’ultima edizione è stata vincente ed ha permesso di far arrivare in Honduras personaggi per niente famosi ma molto divertenti e utili alle dinamiche di gioco. Guendalina Tavassi ha partecipato col fratello Edoardo; Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni; Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni; Silvano Michetti col collega Nick Luciani; Lory Del Santo col compagno Marco Cucolo.

Le probabili coppie candidate a partecipare a L’Isola dei Famosi

La prima coppia che potrebbe essere presa in considerazione per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è quella formata da Alex Belli e Delia Duran, già visti insieme sia a Temptation Island che al Grande Fratello Vip. Lui quest’anno era stato contattato anche per partecipare alla nuova edizione del reality di Alfonso Signorini, ma alla fine ha declinato l’invito. Non è da escludere neanche la partecipazione di Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. In pole position anche Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini, già conosciuto nel mondo della televisione. Sembra infatti che la produzione dell’Isola dei Famosi opti per quest’anno il tema ‘madre-figlio’, ed ecco che si ipotizza anche la coppia Samantha De Grenet col figlio Brando.

Insomma la produzione è già a lavoro per trovare i personaggi adatti per far sì che anche quest’anno L’Isola porti alla Mediaset i risultati dello scorso anno.

La presenza di Ilary Blasi è incerta dopo la separazione dal marito Francesco Totti.