Karima Ammar, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi “torna” in tv…

E’ stata una delle voci più belle di Amici di Maria De Filippi. Per un bel po' è stata lontana dallo schermo per concentrarsi sulla sua vita privata e soprattutto crescere sua figlia, la piccola Frida Ruggeri.

Dopo anni di silenzio, torna sul palco proprio sua figlia Frida. La piccola infatti è in gara alla 65esima edizione de Lo Zecchino d’Oro (ultimo appuntamento sabato 24 dicembre alle ore 17,00 su Rai 1), con il brano Mambo Rimambo. Una figlia d’arte a tutti gli effetti che, proprio come la mamma, cresce con la musica nel sangue.

La carriera di Karima prima della sosta forzata

Karima è un volto noto della tv. Ha partecipato alla sesta edizione di Amici (2006), arrivando terza, ha poi preso parte allo spin off Amici Big. Ha partecipato al Festival di Sanremo (2009) e a gennaio 2014 ha messo al mondo sua figlia Frida. Nel 2015 viene arruolata da Carlo Conti per Tale e Quale Show. Nel novembre del 2016 sarebbe dovuta tornare a concorrere per la quinta edizione di Tale e Quale Show, ma alla vigilia della prima puntata annuncia il suo ritiro per sottoporsi ad un intervento alle corde vocali.

La piccola Frida si presenta al pubblico

La piccola Frida da grande vuole fare la veterinaria, ma ama cantare e lo fa tutti i giorni in casa proprio con Karima. A Lo Zecchino d’Oro ha presentato un brano scritto da Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti.

Francesca Fialdini, dopo averla presentata al pubblico, ha salutato la Ammar. “Questa ragazzina è molto sveglia… ma mi sa che la tua mamma la conosciamo. Eh, vi divertite a casa a cantare. Lo diciamo chi è la tua mamma? Ma l’avrete riconosciuta tutti nel filmato, è Karima di Amici, una nostra amica“.

La piccola poi si è presentata così al pubblico a casa: “Ciao a tutti, io sono Frida! Ho 8 anni e vivo a Moncalieri con mamma, papà e due gattini, Gommino e Nani. Sono testarda e ho un grande senso del ritmo che ho ereditato dalla mamma. Praticamente ascolto musica da ancora prima di nascere! Adoro gli animali. Da grande farò la veterinaria e li curerò tutti! Sono sicura che questa esperienza allo Zecchino d’Oro mi regalerà tantissime emozioni! Allo Zecchino d’Oro canto Mambo Rimambo di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea Casamento”.