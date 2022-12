Festival di Sanremo 2023: Madame sarà squalificata? Si attende a giorni l'annuncio di Amadeus.

Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare dello scandalo finti vaccini contro il Covid, che ha coinvolto anche una concorrente al Festival di Sanremo 2023. Ebbene sì, perché la Procura di Vicenza ha messo sotto la lente di ingrandimento il caso e tra le indagate spunterebbe addirittura Madame (l’altra è la tennista italiana Camila Giorgi). Il reato ipotizzato è di è di falso ideologico per presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green Pass. Questo potrebbe pregiudicarle la partecipazione al Festival di Sanremo.

Si attende l’annuncio di Amadeus che, stando agli esperti, arriverà ai primi di gennaio.

I media di tutta Italia si stanno concentrando su quanto accaduto in queste ore a Vicenza. Facciamo un passo indietro per capire la situazione.

La vicenda delle false vaccinazioni Covid

Lo scorso febbraio la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu è stata arrestata dopo che la Procura aveva aperto un’indagine su una serie di finti vaccini contro il Covid. Ecco, adesso, il caso si sarebbe infittito e avrebbe coinvolto anche alcuni personaggi dello spettacolo. Tra i tanti vip spunta anche Madame che sarebbe stata indagata per Green Pass illegale. Naturalmente la situazione va presa con le molle, ma è chiaro che ciò potrebbe inficiare la sua partecipazione a Sanremo 2023.

Stando a quanto rivelato dagli esperti in queste ore, un cantante per poter far parte della competizione non dovrebbe avere problemi giudiziari o comunque essere indagato. Per tale motivo, la partecipazione di Madame a Sanremo 2023 sarebbe fortemente a rischio. Al momento, tuttavia, i vertici non si sarebbero ancora esposti sulla vicenda. C’è chi pensa che l’artista sarà messa fuori squadra e che dovrà dire addio al Festival, ma naturalmente bisognerà attendere il comunicato di Amadeus.

In molti si chiedono quando e se ciò avverrà. Al riguardo, sempre secondo gli esperti, per i primi giorni di gennaio Amadeus chiarirà la situazione, ovvero deciderà se Madama parteciperà o meno al Festiva di Sanremo 2023.