Beatrice Quinta, concorrente dell’ultima edizione di X Faxtor nella squadra di Dargen D’Amico, si è classificata al secondo posto nella competizione canora, dietro solo ai Santi Francesi.

Il suo look, spesso molto osé, ma anche la sua voce molto bella e possente, hanno spesso tenuto banco nelle serate finali del talent show musicale. Molto apprezzata da Rkomi, uno dei quattro giudici di X Factor, con il quale Betarice ha avuto uno scambio di battute proprio davanti alle telecamere. Tutto è cominciato quando Rkomi si è avvicinato alla concorrente e le ha chiesto se provasse qualcosa per lui. “Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda. Anche se io sono una fan delle posizioni scomode…”, aveva commentato divertita Beatrice.

Ora, però, che il programma di Sky è giunto al termine, la domanda che si pongono i fan è: “I due hanno intenzione di rivedersi?”. “Non credo proprio”, la risposta di Beatrice in un’intervista rilasciata a Rolling Stone. “In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me”. E con questa dichiarazione Beatrice avrebbe chiuso definitivamente il capitolo Rkomi.

Il post su Instagram di Beatrice. A chi è rivolto?

Intanto la bella siciliana con un post pubblicato su Instagram ha scombussolato il Natale dei suoi fan: “So che esci con un’altra ma vorrei comunque farti gli auguri di Natale”.

Con chi ce l’ha Beatrice Quinta? A chi è rivolto il messaggio? Con un suo ex? Subito la fantasia dei follower della cantante si è messa in moto. “Ma è un messaggio per Mirko?”, scrive una fan. “Ma poi con Mirko come è finita?”, scrive un’altra. E infine: “Amore se non esce con te è solo un cretino, quindi meglio lasciarlo a chi si accontenta, tu sei una Queen”.

E poi una miriade di complimenti. Qualcuno la paragona a Lady Gaga, versione italiana, visto che nel video pubblicato Beatrice si accompagna al piano cantando il brano di Sia Chandelier.