Uomini e Donne: il grande gesto di Armando Incarnato. Il web impazza.

Uno dei cavalieri più noti di Uomini e Donne ha deciso di trascorrere il suo Natale aiutando i bisognosi. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il quale il 24 e 25 dicembre si è recato per le vie di Napoli a regalare un sorriso ai senzatetto. Il suo gesto è stato immortalato da alcuni video, nei quali lo si vede donare vestiti e altri oggetti alle persone bisognose.

Il gesto di Armando Incarnato

Armando è da sempre uno dei personaggi più chiacchierati del dating show condotto da Maria De Filippi, e ha dimostrato ancora una volta la sua genuinità e il suo altruismo. Il cavaliere, infatti, ha regalato molti vestiti ai senzatetto della sua città, specie in questo periodo dove le temperature sono decisamente basse. Oltre ai capi d’abbigliamento, ha donato anche coperte e altri oggetti vari. La scena è stata ripresa in un video, nel quale Incarnato afferma di essere molto dispiaciuto per la condizione in cui vivono queste persone, e che il suo è solo un piccolo gesto. I senzatetto lo hanno poi ringraziato con sorrisi e abbracci.

Mentre il video di Armando Incarnato sta facendo il giro del web raccogliendo diverse reazioni dal mondo social, l’attenzione si rivolge ad altri personaggi del parterre di Uomini e Donne che si sarebbero resi protagonisti di “buone azioni”. Questa volta non ci sarebbero video a confermarli, ma pare che anche Gemma Galgani si sia dedicata ai senzatetto. La dama avrebbe dato una mano nella Caritas della sua città e avrebbe a sua volta donato alcuni oggetti. Stesso discorso per il tronista Federico Nicotera, che avrebbe fatto diverse opere di beneficenza in questi giorni. Insomma, tanti bei gesti, alcuni dei quali, però, hanno diviso parte dell’opinione pubblica. Il motivo? Quel confine tra spettacolarizzazione del gesto e vero interesse per il prossimo.