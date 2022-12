La sua ultima apparizione in tv era stata a The Voice Senior, finalista nella squadra di Gigi D’Alessio. Claudia Arvati, cantante-corista 62enne, non c’è più. Non è riuscita a sconfiggere quel male che la tormentava da anni.

Era stata lei stessa, nel luglio scorso, a comunicare sui social ai suoi fans che a breve si sarebbe sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi – aveva scritto – È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo st…zetto che mi zompetta dentro”.

La notizia della sua morte si è diffusa in poche ore ed ha lasciato tutti senza parole. Claudia ha collaborato come corista con grandissimi artisti: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Giorgia, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Renato Zero.

I messaggi degli artisti con cui Claudia ha collaborato

E sono stati proprio loro a voler dedicare messaggi di addio a Claudia sui loro account Instagram.

Il più commovente è stato quello di Renato Zero: “Non ci sono parole per descrivere il peso della tua insopportabile assenza. Credo che lassù, abbiano operato l’impossibile, per permetterti di restare tra noi. Ma forse, hanno preferito evitarti una ulteriore, inumana, sofferenza. Il tuo canto soave ed incisivo riecheggia nell’aria. Ed è il segno della tua energia che non si spegne, ma sussurra, di un coraggio amico. Necessario affinché non sia il silenzio a vincere. Intanto, il cielo si apre per accoglierti con tutti gli onori. E noi qui che lotteremo, nella speranza di riuscire a somigliarti almeno un po’! Grazie Claudia Arvati. Non ti dimenticheremo! Renato”.

Poi Baglioni: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio”.

Gigi D’alessio: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.

Giorgia: “Ciao Clà, risuona la tua voce nel silenzio”.

Gianni Morandi: “Claudia Arvati era molto brava, era simpatica ed era troppo giovane per andarsene. Quanti spettacoli, quante canzoni cantate insieme, quanti momenti da ricordare… Le volevamo tutti bene. Ricorderò sempre la sua bella voce e il suo sorriso che non si spegneva mai”.

Fiorella Mannoia: “Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia”.

Ed infine Antonella Clerici, la conduttrice del programma The Voice Senior: “Ciao Claudia: ora insegna agli angeli a cantare!”