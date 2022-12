Mediaset: flirt e amori di Barbara D'Urso. Ecco tutta la verità.

Da sempre riservata Barbara D’Urso cerca di evitare il diffondersi delle foto che la ritraggono in compagnia dei suoi flirt o degli eventuali amori in corso.

La conduttrice di Pomeriggio 5, negli ultimi anni si è sempre dichiarata single, e sembra che anche la sua ultima storia con l’assicuratore Francesco Zangrillo sia naufragata.

E’ risaputo che Barbara è una donna molto attiva sui social. Nel periodo natalizio, ha condiviso uno scatto tenerissimo con la scritta: “Io ed il mio fidanzato”.

L’immagine la ritrae seduta per terra in una cameretta, con al fianco un grosso orso di peluche. No si sa se la conduttrice abbia voluto ironizzare sul suo stato da single o abbia voluto condividere, seppur tra le righe, la nascita di un nuovo amore.

Gli amori di BarbaraD'Urso

Barbara D’Urso nel corso della sua vita ha avuto grandi amori. Primo fra tutti Memo Remigi. Il cantautore ed ex volto di Oggi è un altro giorno, quando era molto più giovane, ha avuto una storia d’amore extra coniugale proprio con Barbara D’Urso allora 19enne.

Il vero amore della conduttrice però è arrivato nel 1983. Barbara, infatti, incontra il produttore cinematografico Mauro Berardi. Tra i due c’è stata una lunga e intensa storia d’amore dalla quale sono nati Emanuele e Gianmauro. Dopo la rottura con Berardi, Barbara ha sofferto molto e solo quando incontra il ballerino Michele Carfora riscopre l’amore. I due sono convolati a nozze nel 2002 ma alla fine Barbara incassa un ulteriore brutto colpo. Nel 2008 scopre che lui la tradisce, attraverso alcune foto finite sui giornali.

Non sono mancati ovviamente i diversi flirt attribuiti alla conduttrice. Tra i tanti volti famosi ricordiamo Miguel Bosè, Vasco Rossi, che le avrebbe addirittura dedicato la canzone “Brava”.

Non confermate né smentite, invece, le storie con Stefano Bettarini, Alex Britti e l’ex calciatore Fabio Galante.