Rai: grande ritorno ne Il Paradiso delle Signore. Fan al settimo cielo.

Sono ormai diverse settimane che Agnese, uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore, è sparita dalla fiction, e i fan si domandano se l’attrice ritornerà nel cast. Agnese, interpretata da Antonella Attili, ha abbandonato Milano per trasferirsi a Londra e stare accanto alla figlia incinta.

Grande ritorno a Il Paradiso delle Signore

La stessa Attili, attraverso il suo account Instagram ha postato una frase che ha immediatamente entusiasmato i fan. “Torno presto”. Un annuncio accolto con grande entusiasmo dai telespettatori della soap, che ora sanno che Agnese sarà di nuovo presente nei prossimi episodi della fortunata serie tv di Rai 1.

Le rivelazioni di Pietro Genuardi

A questo proposito, ha fornito qualche informazione in più Pietro Genuardi, che interpreta il capo magazziniere Armando Ferraris. Nel corso di una intervista a NuovoTv, Genuardi ha affermato che Agnese farà ritorno da Londra dopo che la figlia avrà dato alla luce il suo bambino, ma ricomparirà in una veste del tutto nuova. Avrà, infatti, imparato molto dalla moda inglese, così innovativa negli anni Sessanta, e porterà una ventata di freschezza al grande magazzino milanese.

Tornerà da Londra con un look decisamente diverso, che lascerà senza parole gli altri personaggi della serie. Ma se Agnese farà di certo ritorno al Paradiso, lo stesso non si potrà dire di Tina. La ragazza, interpretata da Neva Leoni, si è infatti trasferita a Londra per inseguire il suo sogno di diventare una cantante di successo, e non pare intenzionata a fare ritorno a Milano. A confermare le voci secondo cui Tina avrebbe detto addio definitivamente alla serie è stata la stessa Neva Leoni, che al momento è impegnata con un’altra fiction, Cuori 2.

Nel frattempo, Tancredi farà infatti di tutto per riconquistare Matilde, ma l’impresa non sarà affatto semplice. Vittorio Conti, intanto, si dimostrerà molto furbo nel gestire la situazione e quindi non resta che vedere cosa deciderà di fare Matilde, che del marito si fida davvero molto poco. Irene è affranta perché Alfredo si mostra molto freddo e distaccato nei suoi confronti. Don Saverio, invece, accoglierà nella sua parrocchia un piccolo bimbo orfano che riceverà le attenzioni di tutti, e Vittorio e Roberto organizzeranno un evento per tutti i bambini orfani in occasione dell’Epifania.