Ieri, venerdì 6 gennaio, si è svolta la prima registrazione del 2023 di Uomini e Donne.

Anticipazioni Trono Classico

Stando alle anticipazioni condivise dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il trono classico, nessun tronista ha ancora fatto la sua scelta. Federico Nicotera ha deciso di portare in esterna Carola Viola Carpanelli: la corteggiatrice gli ha fatto compagnia al lavoro e i due hanno trascorso del tempo insieme. Carola non ha voluto baciarlo, limitandosi ad un bacio sulla guancia. In studio, rivedendo l’esterna, Federico ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento della sua corteggiatrice, insinuando il dubbio che Carola lo tratti come uno “scemo”. Alla fine, il tronista ha deciso di non ballare con nessuna delle due corteggiatrici (l’altra è Alice Barisciani).

Lavinia Mauro, invece, ha discusso con Alessio Corvino. La tronista ha portato in esterna Alessio Campoli, andandogli a fare una sorpresa al lavoro, e tra i due è scattato anche il bacio.

Anticipazioni Trono Over

Per quanto riguarda il trono over, invece, c’è da registrare l’assenza in studio di Armando Incarnato. Nella scorsa registrazione, Maria De Filippi si era infuriata con il cavaliere, ma la sua assenza dovrebbe essere dovuta ad altre ragioni.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno dichiarato di aver trascorso insieme il Capodanno. Gloria ha ribadito che il cavaliere tarantino, fuori da Uomini e Donne, è completamente diverso da come si vede in studio, e lo ha definito un uomo geloso e affettuoso. Riccardo, però, ha ribadito che per quanto lo riguarda non prova ancora amore nei confronti di Gloria.

Alessandro, invece, si è seduto al centro dello studio davanti a Gemma, Paola, Desdemona, Cristina e Silvia. Durante quest’ultimo periodo ha approfondito la conoscenza con Pamela, alla quale, però, ha rimproverato di non avergli detto che abita ancora insieme al suo ex.