A cura della Redazione

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo.

La notizia è stata data pochi munuti fa da Bruno Vespa in collegamento in diretta da Kiev con Mara Venier durante la trasmissione Domenica In.

Vespa ha detto di aver intervistato Zelensky e di averlo invitato ad intervenire in collegamento da Kiev nell'ultima serata del Festival di Sanremo. Il conduttore di Porta a Porta ha riferito anche di aver parlato con Amadeus il quale ha accolto con entusiasmo la proposta di Vespa.