Clementino mattatore dell'ultima puntata di The Voice Senior, show musicale condotto da Antonella Clerici.

Il rapper napoletano, nella puntata di venerdì 20 gennaio, ha fatto filotto portando nel suo team ben quattro potenziali vincitori di The Voice Senior.

Parliamo di Sebastiano Procida, 65 anni, leccese; Alessandro Sicuro, in arte Alex Sure, 63 anni, veneto; Maria Teresa Reale, 61 anni, di Sora, provincia di Frosinone; e Peppe Quintale, 60 anni napoletano. Quattro personaggi, ognuno con una storia particolare alle spalle.

Chi sono i concorrenti che hanno scelto Clementino

Iniziamo con Sebastiano. Figlio di contadini, suo padre ha 99 anni e sua madre 96, a 17 anni va a Genova e da qui si imbarca come mozzo su una nave da crociera per l’America. Arrivato in Portogallo partecipa ad una serata musicale, cantando e suonando la chitarra. Da qui inizia la sua carriera di cantante. Gira mezzo mondo, ma alla fine decide di tornare nella sua terra a fare il contadino. Si esibisce nientepopodimenoche con il brando dei Bee Gees Stayin’ Alive. A girarsi sono Celestino e i Ricchi e Poveri, ma Sebastiano sceglie il primo.

Il secondo “acchiappo” di Clementino è un personaggio rock estroso, con le braccia completamente tatuate. Alessandro Sicuro inizia a suonare la chitarra a 14 anni ma poi si rende conto che ha una voce particolare e quindi si dà al canto. Dal 1980 al 1983 vive in Inghilterra. Canta per professione e ai concerti si presenta con abbigliamento del tutto particolare. A The Voice Senior indossa un paio di scarponi, una gonna scozzese ed una canottiera nera. Si è esibisce con il brano You shock me all night long di AC/DC.

Clementino per poterselo aggiudicare blocca Loredana Bertè perché altrimenti, come lo stesso Alex dichiara, avrebbe scelto lei. Tutti e quattro i giudici si girano.

La terza concorrente Maria Teresa Reale è una cantante professionista che ha smesso da 7 anni di esibirsi, da quando è deceduto Gabriele, sassofonista, con il quale si esibiva da ben 34 anni. Suona il piano ed dirige un’accademia di canto. Si esibisce con il brano Locked out of Heaven di Bruno Mars. A girarsi tutti e quattro i giudici, ma la Reale sceglie Clementino.

Il quarta conquista di Clementino è Peppe Quintale che tutti conoscono per essere stato uno dei conduttori di Le Iene. Ma in realtà Peppe, oltre all’attore comico, conduttore radiofonico e televisivo, animatore nei villaggi turistici, è anche un bravo cantante e musicista. A The Voice si presenta con il brano Alta Marea di Antonello Venditti. A girarsi è solo Clementino e quindi la scelta di Peppe è obbligata. Ma per il rapper napoletano è stato una “bella scelta”, come ci ha tenuto a sottolineare la Bertè.

Insomma Clemetino è stato il mattatore della serata, con ben quattro concorrenti, tutti di ottimo livello, che sono entrati a far parte della sua squadra.