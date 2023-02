Come gli appassionati sapranno, la scorsa estate non è andato in onda Temptation Island, il reality dei sentimenti prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia. L’ultima puntata del programma televisivo è stata trasmessa nel luglio 2021, quando è stato annunciato che non sarebbe stato rinnovato il contratto con la casa di produzione che detiene i diritti del format originale, l’olandese Blind Vertrouwen.

Aperti i casting per la nuova stagione di Temptation Island

Ma adesso, dopo due anni di assenza, il programma cult estivo di Canale 5 sta per tornare nuovamente in onda. Sono, infatti, in corso i casting per partecipare alla prossima edizione del reality. “Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it”, è la scritta apparsa in sovrimpressione, questo pomeriggio, mentre era in corso una puntata della soap Terra Amara. Un ritorno di fatto già preannunciato da Piersilvio Berlusconi, che lo scorso novembre aveva comunicato che il programma avrebbe visto la luce al 99 per cento nell’estate 2023.

A questo punto, non ci resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Mediaset che, viste le circostanze, sembrerebbe essere una pura e semplice formalità.