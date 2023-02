Ad "Amici 22" prosegue la corsa verso il Serale.

Tre le maglie assegnate in questa ventunesima puntata di domenica 19 febbraio del talent di Maria De Filippi. Tra gli ospiti in studio, giudici della gara di canto, il cantautore Sangiovanni, l'artista rivelazione di Sanremo 2023, Mr Rain, che presenta il singolo "Supereroi" e annuncia il tour live da aprile, e il maestro Beppe Vessicchio.

Per quanto riguarda, invece, il ballo, a giudicare è stata Eleonora Abbagnato. Assente in studio Emanuel Lo. Il maestro di canto partecipa alla puntata in collegamento video.

Iniziano le sfide di ballo e di canto

Per la gara di ballo si esibiscono Gianmarco, Matteo, Megan - con il suo passo a due con Giulia, Samu, Alessio, Benedetta, Packy, Maddalena.

Per il canto Wax, Aaron, Federica, Cricca, Angelina (per lei applausi e standing ovation), NDG, Mezkal, Niveo, Piccolo G.

Le classifiche e le maglie assegnate

Per il canto al primo posto si classifica Wax, poi Angelina, Aaron, Federica, Cricca, Mezcal, Niveo, Piccolo G..

Nonostante al vertice della classifica, Arisa non assegna a Wax la maglia per il serale. “Mi prendo un po’ di tempo per pensarci”, dice in un primo momento. Gli fa cantare il suo inedito Ballerine e Guantoni, poi prende la decisione: niente maglia. “Fidati di te e fidati di me, continua così”, è il commento della professoressa. Wax accetta la decisione di Arisa ma non nasconde la sua delusione per la mancata assegnazione della maglia.

Per il ballo invece al primo posto c'è Maddalena, poi Samu, Gianmarco, Megan, Alessio, Mattia, Benedetta e Paky.

In collegamento da casa Emanuel Lo assegna la maglia alla sua allieva Maddalena dopo everla fatto ballare How do you sleep e Flashdance. La maglia del serale è sua: "Mi spiace non essere lì per sentire l'emozione... Brava Maddalena, puoi fare grandi passi", dice Lo.

La De Filippi invita a guardare anche altre classifiche, per dare l’opportunità a cantanti e ballerini di presentarsi davanti al proprio professori.

Così ottengono la maglia per il serale Angelina (prof. Cuccarini), prima nella classifica generale, e Gianmarco (prof. Celentano).