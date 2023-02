The Voice Senior, la sesta puntata del talent show over condotto da Antonella Clerici, ha interessato nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio, 3.897.000 spettatori, con uno share dello 25.2%.

Le quattro squadre, capitanate da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e I Ricchi e Poveri, hanno fatto esibire i loro talenti, sei per team, ed alla fine ciascun coach ha scelto i 3 concorrenti da portare alla finale di venerdì 3 marzo.

I cantanti qualificati per la finale

Alla fine delle esibizioni le squadre erano così composte:

Per Loredana Bertè: Lisa Monosperti, Aida Cooper, Ronnie Jones.

Per Gigi D’Alessio: Lisa Maggio, Marco Roncati e Claudio Morosi.

Per Clementino: Maria Teresa Reale, Minnie Minoprio, Alex Sure.

Per I Ricchi e Poveri: Mario Aiudi, Emilio Paolo Piluso, Stefano Borgia.

Alla finale non saranno più i coach a scegliere bensì il pubblico da casa. E la scelta dipenderà da quanti giovani vedranno il programma e, di conseguenza, parteciperanno al voto.

I potenziali vincitori della terza edizione di The Voice

Se fossero in tanti, Clementino potrebbe avere qualche possibilità di portare a casa la vittoria con Alex Sure, alla nascita Alessandro Sicuro, 63 anni vedovo, personaggio particolare, con voce graffiante e stile rock. Ha vissuto per molti anni in Inghilterra, dove ha tenuto anche concerti, prima di ritornare in Italia. Altrimenti c'è il duo Minnie Minoprio (showgirl degli anni '70) – Maria Teresa Reale (insegnate e musicista), due belle voci del panorama musicale di The Voice. La stessa Reale sarebbe stata definita da Clementino "la mia punta di diamante".

I Ricchi e Poveri hanno un asso nella manica: è Stefano Borgia, musicista e cantautore romano (Mina ha interpretato la sua canzone Portati via).

Gigi D’Alessio, già vincitore della seconda edizione di The Voice Senior con Annibale Giannarelli, ha portato in finale tre talenti più o meno sullo stesso livello di bravura. Forse qualche chance in più potrebbe avere Claudio Moroso, che si alterna tra la musica e la sua professione di operatore socio-sanitario.

Infine Loredana Bertè, vincitrice della prima edizione di The Voice Senior con Erminio Sinni, può contare su due cantanti professionisti: Aida Cooper, corista, e Ronnie Jones, 85 anni, che raggiunse il successo in Italia con la canzone Rock Your Baby, e fece parte del cast del musical Hair con Renato Zero e Loredana Bertè. E poi c’è Lisa Monosperti, insegnate di musica, che all’esordio emozionò tutti interpretando la canzone di Mia Martini Almeno tu nell’universo. Anche in questo caso, come per Gigi D’Alessio, è difficile stabilire chi primeggerà sull’altro. Tuttavia la nostra preferenza va per una cantante non professionista: Lisa Monosperti.