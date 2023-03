Sabato 6 maggio 2023, nell’Abbazia di Westminster a Londra, avrà luogo l’incoronazione di Re Carlo III.

La chiesa medievale è da sempre lo scenario di una cerimonia che rappresenta un mix di simbolismo religioso e costituzionale.

Diverse star del mondo dello spettacolo britannico, Adele, Ed Sheeran, Elton John e le Spice Girls non potranno partecipare al mega concerto organizzato a Windsor il 7 maggio per celebrare l'incoronazione di Carlo III e il forfait ha suscitato la delusione del sovrano. Ed Sheeran, che si era esibito al giubileo della defunta regina Elisabetta II, non riuscirà ad essere presente, avendo in agenda un impegno in Texas alla vigilia dell'incoronazione. Adele invece concluderà una serie di show a Las Vegas a fine marzo, ma finora non ha dato seguito agli inviti della casa reale britannica. Stesso discorso per Elton John e le Spice Girls.

A Viva Rai2, Gigi D’Alessio raccoglie l’invito di Fiorello

Prendendo spunto da questa notizia, Fiorello, nella trasmissione Viva Rai2 di stamattina, giovedì 2 marzo, ha telefonato a Gigi D’Alessio per proporgli di esibirsi a Londra, al mega concerto del 7 maggio.

“Ciao Gigi, vista la defaillance di molti artisti inglesi all’incoronazione di Carlo III - dice al telefono - abbiamo avanzato la proposta di fare esibire te con il brano 'Non dirmi mai'. Tu che ne pensi?”. Secca la risposta di Gigi: “Io ci sto!”. E giù un sacco di risate.

Intanto è già tutto pronto per Italia-Inghilterra, il match di qualificazione a Euro 2024 che vedrà nuovamente la nazionale italiana di Roberto Mancini esibirsi allo stadio Diego Armando Maradona, il prossimo 23 marzo. In quella occasione sarà la voce di Gigi D'Alessio ad inaugurare il match. Il cantautore napoletano canterà l'Inno di Mameli prima del fischio d'inizio del match.