Novità in vista nella carriera di Federica Panicucci? Stando a quanto riportato sull’ultimo numero del settimanale Oggi, per la conduttrice, volto notissimo di casa Mediaset, sarebbe in arrivo un importante cambiamento. Da ormai diversi anni, la Panicucci conduce insieme a Francesco Vacchi Mattino Cinque, rotocalco mattutino di Canale 5 che molto spesso ha la meglio in termini di share su Uno Mattina in onda su Rai 1.

La situazione, però, potrebbe cambiare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice 55enne potrebbe lasciare il noto talk a partire dall’autunno 2023 e diventare la timoniera di un programma del prima time in onda su Italia 1.

L’unica certezza, al momento, è che prossimamente Federica Panicucci condurrà la seconda edizione di Back to School, lo show in cui un gruppo di personaggi famosi si mette alla prova tornando sui banchi di scuola per provare a superare l’esame di quinta elementare. Nel cast figurano Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko e Walter Zenga.