La puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri ha visto Maria De Filippi cacciare dallo studio Desdemona Balzano, dama del Trono Over. Oggi, giovedì 16 marzo, andrà in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 che si preannuncia molto speciale. Infatti, verrà trasmessa la registrazione con la scelta di Federico Nicotera. O meglio, i fan del programma assisteranno alla prima parte, poi per il “sì” e i petali di rosa bisognerà attendere venerdì 17 marzo.

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la prima parte della puntata in cui Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. L’ingegnere romano, come ormai è ben noto agli appassionati di Uomini e Donne, ha deciso di abbandonare il programma insieme a Carola Carpanelli. Dopo un lunghissimo percorso (iniziato lo scorso settembre), fatto di gelosie, polemiche e drammi sentimentali, la scelta del tronista è ricaduta sulla studentessa varesina a discapito di Alice Barisciani.

Prima delle poltrone rosse al centro dello studio e della discesa dei petali, Federico riceverà una sorpresa. Infatti, con lui ci saranno la mamma e la sorella, che gli hanno scritto una lunga lettera. Poi, prima del fatidico momento della scelta, verranno mostrati i percorsi fatti con entrambe le corteggiatrici. Federico Nicotera parlerà prima con Alice e le spiegherà che non è lei la scelta. Lei, con voce rotta dal pianto, lo saluterà e andrà via. Poi, il tronista farà entrare Carola, le regalerà un orsacchiotto e, dopo un discorso, le chiederà di uscire insieme dal programma.