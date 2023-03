Jerry Calà è stato colto nella notte da un malore mentre si trovava a Napoli. L’attore soggiornava all’Hotel Santa Lucia, sul lungomare partenopeo, e si trovava in città per le riprese del film Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema.

Calà è stato trasportato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea, ed è stato sottoposto ad una delicata operazione per un stent coronario. Lo staff con cui sta collaborando Jerry spera in un pronto recupero delle condizioni di salute e in un ritorno sul set già nei prossimi giorni, ma saranno i medici a valutare ed indicare i tempi di recupero e le attività che l’attore potrà svolgere nei prossimi giorni o settimane.

Il post su Instagram di Mara Venier

Nel frattempo, su Instagram è arrivato anche il messaggio di Mara Venier: “Jerry è stato operato questa notte a Napoli. Ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent. Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva, ma sta bene. Grazie alla clinica Mediterranea di Napoli. Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere”.