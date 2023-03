Stefano De Martino: spettacolo live con la Disperata Erotica Band: musica, ma anche ballo, gag, scherzi con il pubblico...

Meglio stasera che domani o mai, cantava negli anni '60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone.

E’ quello che pensa Stefano De Martino: sabato 25 marzo (ore 21) e domenica 26 marzo (ore 18) è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo al Teatro Delle Arti di Salerno, e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio.

Forse, ‘conoscerli’ meglio, perché non c’è un solo Stefano. C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, Torre Annunziata, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo.

Stefano De Martino ritorna anche al suo primo amore: il ballo

C’è lo Stefano ‘crooner’, insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”.

Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante. C’è lo Stefano danzatore: nonostante - ma solo a suo dire - si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata.

C’è lo Stefano imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga e empatizza: gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico. E infine c’è lo Stefano che… va be’ ma non possiamo dire tutto-tutto-tutto…

Venite a guardare il primo sorprendente spettacolo live di Stefano De Martino.

BIGLIETTI: Pochissimi i posti rimasti disponibili sia per lo spettacolo di sabato che per la replica di domenica. Per info e acquisto ci si può rivolgere direttamente al botteghino del Teatro Delle Arti aperto tutti i giorni dalle ore 17 alle 21. Tel.089221807