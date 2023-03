Belén Rodriguez di recente è tornata al centro del gossip per una presuna crisi, poi prontamente smentita, con Stefano De Martino. In una delle ultime Instagram stories, la showgirl argentina ha condiviso una dolcissima foto che mette a tacere una volta per tutte le male lingue circa una separazione o allontanamento dal conduttore partenopeo. In questo momento, Belén sembra essere molto felice, e anche dal punto di vista professionale le cose procedono a gonfie vele.

Nelle ultime ore, la Rodriguez ha pubblicato sul suo account Instagram alcuni scatti in cui è in compagnia della famiglia: nel primo abbraccia Stefano e loro figlio Santiago, mentre nel secondo si vede Luna Marì. Belén, dunque, mette ancora una volta a tacere le voci circa una presunta crisi con il marito, e si coda l’amore e la compagnia dei suoi figli.

La showgirl argetina ha sempre detto che il benessere e la pace dei suoi figli rappresentano la sua priorità. Ecco perché il rapporto con Antonino Spinalbese (come confermato anche dall’ex vippone) è molto sereno in quanto entrambi desiderano il meglio per la piccola Luna Marì.

Dal punto di vista professionale, Belén Rodriguez è attualmente impegnata con la conduzione de Le Iene, ma anche in progetti riguardanti la moda. Infatti, oltre al marchio Hinnomate, creato con i fratelli Cecilia e Jeremias, Belén sta promuovendo anche il suo brand che porta il nome di Mar De Margatitas.