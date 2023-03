Quando si spegne la luce dei riflettori e si torna ad immergersi nella vita “reale” è un po’ come una ripartenza. Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ha iniziato la sua nuova vita al fianco di Carola Carpanelli, dichiarando il suo amore per la giovane studentessa varesina in un post su Instagram: “Quando ti dico che ascolto più di quello che pensi non lo dico tanto per dire. Se ci mettiamo da qui ci usciamo insieme Più che ascoltarti. Credo in quello che mi dici. Ho sempre creduto in noi ascoltando solo quello avevo dentro e le emozioni che riesci a darmi solo tu. Ho capito di essermi innamorato di te quando ,ballando in mezzo ad uno studio intero , avevo l'impressione di essere da solo con te. Sei riuscita a far crollare ogni mia certezza, a stravolgere i miei piani. Semplicemente grazie. È solo l'inizio”. “Guardami per sempre come la prima volta”, ha commentato Carola.

Alice Barisciani volta pagina

Chi invece ha messo un punto e ha voltato pagina è Alice Barisciani, la non scelta: “Sono passati un po’ di giorni dalla fine di un percorso, ed è emozionante pensare a questi mesi, che tra alti e bassi mi hanno regalato forti emozioni - scrive sul suo profilo Instagram - Ci sarebbero forse troppe cose da dire, proprio per questo mi vorrei limitare nel ringraziare nuovamente chi mi è stato vicino, con chi ho condiviso le risate, dispiaceri, chi mi ha compresa senza che io dicessi nulla, chi era pronto a entrare in camerino e dirmi che non ero sbagliata, ma di essere semplicemente Alice… e va benissimo così”.