Dopo 197 giorni e 45 puntate in prima serata, il Grande Fratello Vip è giunto alla sua finale. Questa sera in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini decreterà il vincitore dell’edizione più lunga nella storia del reality. A giocarsi il tutto per tutto: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon e Alberto De Pisis

La diretta della finale del Grande Fratello Vip

01,45 Nikita e Oriana spengono le luci della Casa

01,39 Alberto De Pisis arriva in studio

01,35 Chi vincerà il Gf Vip tra Nikita e Oriana? Aperto il televoto flash

01,33 Alberto De Pisis è il meno votato. Scontro finale tra Nikita e Oriana

01,25: Nikita, Oriana e Alberto: aperto il televoto flash

01,23 Giaele De Donà eliminata. Alberto De Pisis approda alla finalissima

01,05 Sorpresa per Alberto De Pisis che riabbraccia i suoi amici dopo sei mesi. Arriva anche la mamma Manuela

00,54 Edoardo Tavassi arriva in studio. "Ci hanno fatto fuori subito, siamo scarsi", dice rivolgendosi a Micol

00,41 Il marito di Giaele fa una sorpresa alla moglie e arriva a Cinecittà: "Sono passati sei mesi è stata un'esperienza molto difficile per me e la tua famiglia. Sono molto orgogliosa di lei"

00,39 Giaele De Donà riceve un videomessaggio dal marito Brad dopo sei mesi

00,24 Micol Incorvaia arriva in studio: "Faccio il tifo per Oriana"

00.22 Si apre il televoto tra Giaele De Donà e Alberto De Pisis

00,20 Oriana Marzoli (59,8%) batte Edoardo Tavassi (40,2%) al televoto flash e prosegue la sua corsa verso la vittoria

00,06 Oriana Marzoli balla la sua versione di Las Divinas. Poi l'incontro con sua madre

23,52 Edoardo Tavassi rientra in casa e incontra il padre Luciano

23,46 Edoardo Tavassi corre fuori dalla porta rossa per abbracciare i fratellini Federico e Alessandro

23,43 Si apre il secondo televoto flash: scontro tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli

23,24 Milena Miconi in studio viene raggiunta dal marito e ringrazia Alessandro Lo Cascio, il suo agente scomparso di recente.

23,19 A dover abbandonare la Casa è Micol Incorvaia (45,4%). Vince Nikita Pelizon (54,6%), tripudio per l’influencer triestina. Antonella Fiordelisi dallo studio urla: “Fuori uno”.