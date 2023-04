Autografi, selfie, disegni portati da bambini e regali. Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a Trieste, sua città natale, per incontrare i suoi fan. A darne notizia il quotidiano Il Piccolo.

L’appuntamento con i Nikiters era fissato in piazza Vittorio Veneto, anche se le pessime condizioni metereologiche hanno condizionato in parte l’affluenza delle persone. Circa cinquanta quelle che si sono presentate alle 15, orario fissato dall’influencer triestina e annunciato sui social. “Erano stati oltre 500 ad accoglierla nei giorni scorsi ad un’iniziativa simile a Messina – precisa la mamma dell’ex viccpona –, ma qui la pioggia ha decisamente influito".

Tra ombrelli e impermeabili, in tanti hanno comunque chiesto autografi e selfie a Nikita. Per tutti in regalo una ciocca blu sintetica, per richiamare la passione della Pelizon per i capelli colorati. Tra i presenti persone anche tanti bambini che le hanno donato disegni colorati e chiesto l’immancabile seflie da postare sui social. Nikita, cappellino in testa e tenuta sportiva, è rimasta circa un’ora in compagnia dei suoi fan, godendosi la popolarità conquistata grazie alla partecipazione al Gf Vip.