Il momento che i fan di Antonella Fiordelisi stavano aspettando è finalmente arrivato. Oggi, lunedì 15 maggio, uscirà la prima linea di gioielli realizzata dall’influencer campana, The Queen Scaccomatto.

Per l’ex schermitrice è un momento davvero speciale. Terminato il Grande Fratello Vip, Antonella si sta godendo appieno la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Adesso, i supporters della Fiordelisi non vedono l’ora di scoprire la sua prima capsule di gioielli realizzata in collaborazione con un noto brand.

The Queen Scaccomatto sarà disponibile online a partire dalle ore 14 del 15 maggio 2023. “Si tratta di un piccolo sogno che si avvera, saranno in argento, ma avranno prezzi accessibili a tutti. Ah dimenticavo, ho pensato anche a voi maschietti! Sono sicura che vi piacerà tanto, saranno molto fini ed eleganti”, le parole dell’ex gieffina.

La notizia ha mandato in visibilio i fan di Antonella Fiordelisi, che non vedono l’ora di supportarla attraverso l’acquisto dei gioielli. “Pronti a fare sold out?”, è l’appello lanciato da alcuni utenti su Twitter in merito alla nuova capsule della fidanzata di Edoardo Donnamaria. Ma le buone notizie per i seguaci dei Donnalisi non finiscono qui. Infatti, proprio per promuovere The Queen Scaccomatto, Antonella sarà in giro per l’Italia e avrà modo di incontrare i suoi tantissimi fan.