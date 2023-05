Hande Erçel ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Kerem Bürsin. Le due star dell’amatissima fiction Love is in the air, trasmessa in oltre 85 Paesi, si sono detti addio nel marzo del 2022 dopo una relazione durata circa un anno. I fan dei due attori, gli HanKer, non hanno mai smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma, ma le strade delle due celebrità turche si sono definitivamente divise.

Chi è Hakan Sabanci

Hande Erçel, che su Instagram conta oltre 30,5 milioni di followers, una cifra assolutamente “folle”, ha un nuovo fidanzato. Lui si chiama Hakan Sabanci, ha trentuno anni, ed è uno dei più importanti uomini d’affari turchi. Infatti, è il presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik, colosso dell’industria marittima che vanta una flotta composta da ben ventuno navi.

Fino ad ora sono state rarissime le uscite pubbliche della nuova coppia. Lo scorso marzo furono intercettati all’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, al rientro da un tour in giro per l’Europa, che li ha portati, tra l’altro, in Scandinavia, per assistere all’aurora boreale, e a Parigi. Sul fronte social, invece, a differenza di quanto accadeva durante la storia d’amore con Kerem Bürsin, quando i due attori erano molto attivi, né Hande, né tantomeno il nuovo compagno, hanno condiviso foto o video sui rispettivi account. E’ ipotizzabile che entrambi vogliano mantenere un profilo basso con l’obiettivo di rimanere il più lontano possibile dai radar della stampa turca.

Presentazioni ufficiali

Nel frattempo, la relazione tra l’attrice e il noto businnesman continua ad evolvere. Hakan Sabanci, infatti, durante il recente matrimonio di suo fratello Haci con Nazly Kayi, ha ufficialmente presentato Hande Erçel a sua madre, la signora Arzu. Circostanza, questa, che testimonia come la nuova coppia abbia tutta l’intenzione di fare sul serio.