Nicole Santinelli, nell’atto conclusivo della stagione 2022-2023 di Uomini e Donne, ha scelto Carlo Alberto Mancini, e la relazione tra i due procede a gonfie vele. La non scelta dell’ex tronista romana, Andrea Foriglio, superata la delusione per come sono andate le cose, non esclude di iniziare una nuova conoscenza, magari con Roberta Di Padua.

La storica dama del Trono Over, già durante il trono di Nicole, aveva espresso interesse per l’ex corteggiatore, scontrandosi anche più volte con la Santinelli proprio a causa di questa ragione.

Proprio per quanto riguarda Foriglio, la Di Padua ha svelato che non lo cercherebbe in quanto già nello studio ha espresso il suo interesse ricevendo in cambio un due di picche. Ma se fosse lui a mostrare interesse per lei, la dama potrebbe aprire ad una seconda chance. Anche l’ex corteggiatore, intervistato da Lollo Magazine, non ha escluso una possibile frequentazione con Roberta: “La mia filosofia di vita è mai dire mai”, ha ammesso Andrea.