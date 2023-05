Poche ore fa Fedez è stato protagonista di una lunga diretta su Instagram. Il rapper meneghino, rispondendo alle tantissime domande dei suoi followers, ha annunciato la nuova collaborazione con gli Articolo 31 e Annalisa.

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati protagonisti in tv con la seconda stagione di The Ferragnez – La serie, attualmente disponibile su Prime Video. Nella prima puntata si affronta subito il grande evento che ha stravolto le loro vite: il cancro di lui. Vediamo sia il racconto in diretta di quei giorni, sia il post sui social. La sensazione è che su questo tema non sia stata applicata alcuna censura, anzi. C’è lui che piange e abbraccia i piccoli Leone e Vittoria prima del ricovero in ospedale; ci sono Fedez e Chiara spaventati insieme sul letto a poche ore dall’intervento; ci sono la preoccupazione e l’ansia per il post-operatorio; c’è il dottore che riferisce i risultati dell’esame istologico. “Il mio più grande timore era di non essere ricordato dai miei figli”, dice Fedez in lacrime.

Proprio al riguardo della serie, Fedez ha svelato che molto probabilmente ci sarà una terza stagione. Sulla questione Luis Sal, invece, bocca cucita da parte del marito di Chiara Ferragni, che nonostante le tantissime domande sul rapporto con l’ex co-conduttore di Muschio Selvaggio, ha preferito non rispondere. Sempre per quanto concerne il noto podcast, il rapper ha dichiarato che vorrebbe ospitare i Blink 182 e Luciano Ligabue. Ma non solo. Infatti, il suo obiettivo è quello di portare in studio Harry Styles: “Ci lavoro da un anno. Potrei riuscirci”. Infine, ha confermato la sua presenza come giudice nella nuova edizione di X Factor.