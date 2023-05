Tirerebbe nuovamente aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A svelarlo, attraverso una Instagram story, è l’esperto di gossip Amedeo Venza: “C’è di nuovo aria di crisi tra Belen e Stefano! L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme”.

Le voci di una presunta crisi tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano si rincorrono ormai da mesi, e nonostante le varie smentite sembrano esserci diversi indizi social che farebbero pensare il rapporto tra i due non sarebbe esattamente idilliaco. A destare sospetti alcuni storie pubblicate da Belen su Instagram la scorsa settimana.

La showgirl argentina ha condiviso uno scatto di un libro di Italo Calvino dal titolo piuttosto eloquente, “Gli amori difficili”. Proprio nel corso degli ultimi mesi si è parlato con insistenza di una crisi coniugale con Stefano De Martino, e c’è chi pensa che l’immagine in questione sia tutt’altro che casuale. La coppia ha smentito in più di un’occasione le voci sulla crisi, ma di fatti i followers più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che tra i due c’è un clima decisamente freddo.

In alcune interviste, Belen Rodriguez ha confessato che il rapporto con Stefano De Martino non è stato sempre facile, e ha lasciato intendere che in passato ci siano stati anche dei tradimenti, ma alla fine l’amore ha avuto la meglio. E’ dunque in corso una nuova crisi?