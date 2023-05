Durante i primi giorni della loro avventura a L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia e Helena Prestes avevano stretto un bel rapporto che, però, di recente sembra essersi incrinato. Ora che la modella brasiliana si trova sull’Isola di Sant’Elena, ha parlato in termini tutt’altro lusinghieri dell’ex suora, ed ha fatto alcune rivelazioni a Gian Maria Sainato.

Stando a quanto sostiene Helena, nella scorsa puntata Cristina avrebbe mentito su diverse cose e, dopo la diretta, si sarebbe arrabbiata con lei per averle fatto parlare della persona che la sta aspettando in Spagna. La Prestes ha anche detto che non sa se la Scuccia sta insieme a un uomo o una donna. Gian Maria è rimasto spiazzato, visto che a lui Cristina avrebbe dichiarato di essere single.

Le parole di Helena Prestes

“Ma che male ho fatto a Cristina? Prima era sempre carina e ora è cambiata. Io l’ho vista troppo angosciata, non si fida, non è il suo lato umano bello. Ho scoperto che lei ha una persona che le piace, non so se è uomo o donna. Sì, non so se sta con una femmina o un maschio. E poi quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi ‘mi hai fatto fare uno scivolone’. Io le ho detto ‘è la tua vita non è mica una cosa di cui vergognarsi’. Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione, pura ipocrisia! Sei già cantante, hai fatto tanti programmi, non sei più suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l’ingenua. Lei deve capire cosa vuole fare con la sua vita.

Ha detto una bugia in puntata. Sì ha detto una bugia, io pensavo dicesse la verità. Perché da ex suora non mi aspettavo dicesse una bugia. Ha mentito sulla storia del fuoco e che io voglio un’amicizia televisiva. Per me adesso lei è un personaggio montato. Ti ha detto che è single? Oddio ma dai. Non è vero che è single! Ha una persona te lo giuro. Lei non è proprio trasparente. Non dice la verità davanti le telecamere. Lei sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita. Mi ha detto delle cose… Non mi piace quando una persona non dice la verità. Lei non la sta dicendo per arrivare in finale e vincere. Come riesce a dormire la notte? Qui c’è gente che gioca sporco”.