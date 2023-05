Grandi notizie per i fan delle soap turche. A partire da ieri, lunedì 29 maggio, la celebre fiction Daydreamer – Le ali del sogno è sbarcata nuovamente sul piccolo schermo.

Daydreamer - Le ali del sogno torna in tv

L’amatissima serie tv, che ha portato alla ribalta internazionale Can Yaman e Demet Ozdemir, è in onda su La5, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 18,05 con ben tre episodi. La soap era andata in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2020 al 28 maggio 2021.

I telespettatori, dunque, potranno nuovamente seguire la giovane e ingenua Sanem Aydin che viene catapultata in un mondo decisamente diverso da quello da lei conosciuto: il suo arrivo nella Fikri Harika, infatti, non solo segnerà l’inizio di tantissime avventure, ma anche di un’appassionante e romantica storia d’amore. Quando i suoi genitori la esorteranno a trovare un lavoro adatto a lei, come quello della già affermata sorella Leyla, Sanem si presenterà in un’agenzia pubblicitaria ignara del fatto che il nuovo impiego le cambierà per sempre la vita. Quello è il posto in cui farà la conoscenza del suo nuovo capo, Can Divit, e l’attrazione tra i due sarà immediata.

La presunta relazione tra Can Yaman e Demet Ozdemir

Proprio a proposito del ritorno in tv di Daydreamer – Le ali del sogno, Can Yaman ha condiviso su Instagram un frame di una scena che lui ha definito “Top”, esortando i suoi tantissimi fan a guardare la serie. I CanDem, i supporters della presunta ship tra il divo turco e Demet Ozdemir, tanto sognata dai fan ma mai confermata dai diretti interessati, hanno immediatamente iniziato a fantasticare sul fatto che l’attore volesse mandare una sorta di segnale alla sua ex partner.

Demet, com’è noto agli appassionati di gossip turco, ha divorziato dall’ormai ex marito Oguzhan Koc dopo soli otto mesi di matrimonio. Dopo la fine delle riprese di Daydreamer – Le ali del sogno, le strade di Yaman e della Ozdemir si sono divise senza mai più incorciarsi, almeno pubblicamente: lui è approdato in Italia, Paese diventato la sua seconda casa, per girare la prima stagione di Viola come il mare, mentre lei è rimasta in Turchia per seguire altri progetti lavorativi. Da allora, oltre a pettegolezzi e rumors che si rincorrevano sul web, non si è emerso nulla di rilevante in merito ad una possibile relazione, che nella fantasia di molti ci sarebbe stata, ma sarebbe rimasta segreta.