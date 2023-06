Com’era nell’aria già da diverse settimane, appare ormai certa la chiusura di Oggi è un altro giorno. Secondo il Corriere della Sera, la conduttrice del talk show pomeridiano in onda su Rai 1, Serena Bortone, lascerà la rete ammiraglia del servizio pubblico per spostarsi su Rai 3 con un nuovo programma di approfondimento. Inoltre, resta anche da capire in quale slot la giornalista sarà piazzata. Il testimone dovrebbe passare a Roberta Di Capua, che dovrebbe essere affiancata da un altro volto noto del mondo dello spettacolo (si parla di Elena Santarelli).

Per Serena Bortone si tratta di un ritorno alle origini: era il 1989, infatti, quando iniziò a lavorare nelle redazioni dei programmi Alla ricerca dell’Arca di Mino Damato, Mi manda Lubrano (titolo poi cambiato in Mi manda Rai 3), Telecamere e Tatami. Nel 2013, la Bortone ha condotto Agorà Estate insieme a Giovanni Anversa, e nel 2017 ha preso il posto di Gerardo Greco nella versione invernale del talk politico fino a giugno 2020.