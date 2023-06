Hande Erçel ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Kerem Bürsin. L’attrice e modella, com’è noto agli appassionati del gossip turco, ha intrapreso una nuova relazione, anche se a differenza di quanto accadeva con l’ex fidanzato, preferisce mantenere un profilo basso sui social.

Lui si chiama Hakan Sabanci, ha 31 anni, ed è uno dei più importanti uomini d’affari della Turchia, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso del settore marittimo che vanta una flotta composta da oltre venti navi. Il primo avvistamento della nuova coppia risale allo scorso marzo, quando entrambi furono visti al controllo passaporti in attesa di imbarcarsi su un volo che li ha portati prima a Parigi e poi in Scandinavia. In seguito, furono paparazzati all’aeroporto di Instanbul proprio mentre rientravano dal viaggio durante il quale hanno anche assistito all’aurora boreale.

Hande e Hakan hanno poi partecipato alle nozze del fratello di lui, Haci, con Nazly Kayi, e in quell’occasione il businessman presentò ufficialmente la nuova fidanzata ai genitori. Nella giornata di ieri c’è stata un’altra delle poche apparizioni pubbliche della coppia. Entrambi, infatti, erano presenti al matrimonio dell’attrice Eda Ece con Bugrahan Tucer, giocatore di basket dell’Andalou Efes e della nazionale turca. Con Hande e Hakan anche la sorella di lei, Gamze Erçel, e il marito Caner Yildirim. Dunque, la diva turca e il nuovo fidanzato sono usciti definitivamente allo scoperto.