La storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia procede a gonfie vele. La coppia meno reclamizzata della settima edizione del Grande Fratello Vip prosegue serenamente il suo percorso anche al di fuori della Casa di Cinecittà, a differenza di quanto accaduto per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, per i quali, in questi mesi post reality, i drama si sono susseguiti a raffica.

Lo scorso giugno, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha annunciato che la fidanzata si trasferirà definitivamente a Roma: “Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e già per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa quanto la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita, probabilmente dovremo trovare una casa più grande. Comunque andiamo verso la convivenza, a Roma, sì! Stiamo guardando case insieme: va bene tutto, basta che sia vicino a dove lavoro io perché a me pesano le chiappe!”.

"Tranquillo, lo aggiusto io..."

E proprio tra le mura di “Casa Incorvassi” è andato in scena, poche ore fa, l’ennesimo siparietto esilarante con protagonisti i due ex vipponi. La “povera” Micol è alle prese con il soffione della doccia, il cui getto d’acqua è letteralmente incontrollabile. L’influencer di origini siciliane prova ad arginare il flusso d’acqua ma con risultati scadenti. Nel frattempo, Tavassi la riprende e la prende in giro: “’Tranquillo, lo aggiusto io. Ho visto il tutorial su YouTube’, sono le ultime parole della ragazza prima di trasformare il condominio nell’Acquafan di Riccione!”.