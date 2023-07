La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere giunta nuovamente ai titoli di coda. Conferme ufficiali da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivate, ma le foto della showgirl argentina in compagnia di quello che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, per il conduttore originario di Torre Annunziata la notizia di una nuova relazione della moglie avrebbe rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno: “Stefano giustamente si è tolto la fede. Perché? Perché dopo gli scatti condivisi con Belen (si riferisce alla vacanza in barca, ndr), dovete sapere che è stato un fulmine a ciel sereno scoprire quello che ha fatto la Rodriguez”.

Nelle ultime ore, Stefano ha postato tra le sue Instagram stories un video di Justin Timberlake che canta “A song for you”, canzone di Leon Russell. Dal testo, che potete leggere in basso, pare proprio che De Martino si rivolga a Belen.

“Sono stato in tanti posti nel corso della mia vita

ho cantato tante canzoni, ho creato delle brutte rime

ho recitato la mia vita sui palchi

con diecimila persone a guardarmi

ma ora siamo soli e canto questa canzone per te

L’immagine che hai di me è ciò che spero di essere

sono stato scortese ma, cara, non vedi

che nessuna è più importante per me

piccola, non riesci a vedermi dentro

ora che siamo soli e canto questa canzone per te

Mi hai insegnato segreti preziosi della verità

non nascondendomi nulla

ti mostravi per come eri

mentre io mi nascondevo

sto molto meglio ora e se non mi vengono le parole

ascolta la melodia perché lì si nasconde il mio amore

Ti amo, dove non c’è spazio o tempo

sei l’amore della mia vita, sei mia amica

e quando finirà la mia vita

ricorda quando stavamo insieme

eravamo soli e cantavo questa canzone per te

Eravamo soli e cantavo questa canzone per te

eravamo soli e cantavo questa canzone per te”.