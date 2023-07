Matteo Diamante è intervenuto nuovamente sui social per chiarire la situazione con Nikita Pelizon. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip lo ha infatti accusato di aver fatto saltare due serate alle quali avrebbe dovuto presenziare, e lui, durante una diretta su Instagram di due giorni fa, si era scagliato contro l’influencer triestina.

"Nikita è stato l'amore della mia vita"

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, tra le altre cose, ha confessato di voler contattare l’ex vippona in privato: “Le manderò un messaggio per chiarire, com’è giusto che sia. Mi scuserò, era un momento in cui ero parecchio arrabbiato. Spero ci sia civiltà, detto questo io non voglio essere obbligato ad essere amico ad una persona. Io voglio ricordarmi di un amore folle, bellissimo che ho avuto. In passato mi ha anche fatto male sentirmi dire che io non sono stato il suo grande amore. Per me è stato l’amore della mia vita e mi ha insegnato tantissimo, e non riesco a restarle amico. La vedo con il suo nuovo fidanzato con la manina ma non ci vado di certo a cena”.

Poi ha aggiunto: “Dirò in privato a Nikita di non può non fidarsi di una persona che conosce da otto anni. Io non vorrei mai il suo male. Io le serate estive le chiudo tutte a fine aprile e maggio. Non ho chiuso la serata per ‘Mojito’ che ho sempre sponsorizzato e pubblicizzato. Questa era una cosa che era successa prima e per fare questa serata io davo del mio. Non lo sto rinfacciando, però lo sto dicendo. In quel momento ho deciso quindi che la serata non si facesse più.

Vorrei farle capire delle cose, deve guardarle, deve constatarle e non credere al riportino della persona che ti osanna. Non possono mai essere messe vicino alla mia parola, ma solo perché ci conosciamo da otto anni. E’ follia!”.