Il Grande Fratello, nonostante le polemiche dell’ultima edizione, rappresenta un elemento irrinunciabile per il palinsesto di Canale 5. La rivoluzione messa in atto da Pier Silvio Berlusconi ha come obiettivo quello di porre un freno alla deriva trash che ha caratterizzato gli ultimi anni, puntando sul nuovo corso più lontano dallo smartphone e più vicino alla vita reale degli italiani.

I primi segnali di questa nuova linea editoriale arrivano dall’arruolamento di Cesara Buonamici come unica opinionista e dall’addio di Giulia Salemi, figura di spicco del mondo dei social. La voglia è quella di chiamare nel programma meno gente con il telefonino sempre in mano e più persone che vivono la vita reale.

Il nuovo cast sarà formato da una decina di personaggi famosi e da una decina di persone comuni. Proprio in merito a questi ultimi, Alfonso Signorini ha svelato che sono “fortissimi”. Spazio, dunque, a gente che si alza presto la mattina per andare a lavorare, e che magari fa chilometri in strada in macchina, in treno o in pullman. Gente a cui i social servono esclusivamente a fine giornata mentre sono sul divano per rilassarsi un po’.

Mediaset rinnova con Endemol/Banijay

Nel frattempo, TVBlog ha svelato che Mediaset ha deciso di rinnovare il contratto con Endemol/Banijay: “Il Grande Fratello dunque resterà ancora fino al 2026 una realtà di Canale 5. Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo – si legge sul portale -. Piersilvio Berlusconi però ha deciso, intelligentemente per il discorso di cui sopra, di scommetterci ancora. Ora non resta che vedere alla prova dei fatti (ascolti) il nuovo corso del Grande fratello, da settembre con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici su Canale 5”.