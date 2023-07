L’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip ha messo a durissima prova il loro legame, ma alla fine Attilio Romita e la sua Mimma sono rimasti insieme. L’ex anchorman del Tg 1e la compagna convoleranno a nozze: Antonino Spinalbese si occuperà dell’addio al celibato dell’ex vippone, Daniele Dal Moro sarà il suo testimone, mentre Alfonso Signorini sarà il testimone di “Mimmuzza”.

“Stiamo organizzando tutto. Se ci saranno degli ex concorrenti del GF Vip? C’è Antonino Spinalbese, che addirittura vuole organizzare l’addio al celibato - ha dichiarato Attilio al Corriere della Sera –. Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma.

Da una chiacchierata con Mimma è emerso che avevo sottovalutato un dettaglio: non le ho fatto la proposta di matrimonio e lei mi ha fatto capire che ci tiene molto. Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi la notte di Ferragosto, mentre saremo sull’Isola d’Elba. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini di partecipare.

Alfonso sarà il testimone di nozze di Mimma. Con lui si è costruito un legame: ho partecipato anche alla sua festa di compleanno. E ora abbiamo una cena in programma noi tre. Signorini con la mia compagna ha avuto un rapporto intenso durante i 5 mesi che ho trascorso nella casa del Grande Fratello. La chiamava continuamente e ha cercato in tutti i modi di convincerla a farmi una sorpresa. Ma lei non ha mai accettato”.